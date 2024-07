VIDEO / Taremi protagonista a Cesena: “Contento per i gol? È stato bello”

"Contento per i gol? Sicuro, è stato bello", ha risposto il calciatore in un video postato sui canali social ufficiali del club nerazzurro. Il calciatore, che arriva dal Porto, ha segnato in questo inizio di stagione cinque reti in tre partite. Un buon biglietto da visita in attesa che si completi l'attacco di Inzaghi con i rientri, nei primi di agosto, di Thuram e Lautaro.