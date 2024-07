"Il programma che condurrà ad annunci e firme è stato sostanzialmente delineato. Alle 9 di domattina Mehdi Taremi è atteso all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, in via Piranesi. Sosterrà nuovamente alcuni controlli, avendo già effettuato una prima parte di visite. Nulla di cui sorprendersi, si tratta semplicemente di un aggiornamento. Una formalità, più che una necessità". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al programma della giornata di domani per Mehdi Taremi.

"Resta da capire se l’iraniano si recherà poi in sede, dove troverebbe anche Simone Inzaghi e Beppe Marotta che parleranno in conferenza stampa per l’apertura dei lavori stagionali. Ci potrebbe essere un breve confronto con allenatore e presidente, se i tempi lo consentiranno. Altrimenti, se ne parlerà il giorno successivo, sabato, quando la squadra si radunerà ad Appiano Gentile per l’inizio della preparazione estiva. Saranno esentati, ovviamente, i giocatori che sono stati impegnati agli Europei e in Coppa America"