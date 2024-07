Inter, Taremi in sede: cifre e durata del contratto, ecco tutti i dettagli

Mehdi Taremi questa mattina è arrivato nella sede dell'Inter per firmare il contratto: ecco cifre e durata dell'accordo

Mehdi Taremi, pronto a diventare ufficialmente un nuovo attaccante dell'Inter, è arrivato in mattinata nella sede del club. La firma sul contratto del classe 1992, per cui l'accordo risale all'inverno con la formula del trasferimento a parametro zero dopo lo svincolo dal Porto, è ormai imminente.