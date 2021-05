Inter Women, Tarenzi: “Daremo tutto per fare risultato. Punto la doppia cifra”

L'attaccante nerazzurra, reduce dal poker rifilato all'Empoli, è pronta per la sfida contro la Florentia San Gimignano

Alla vigilia della penultima giornata di Serie A Tim Vision che vedrà le ragazze di Attilio Sorbi scendere in campo contro la Florentia San Gimignano, Stefania Tarenzi ha analizzato il momento delle nerazzurre ai microfoni di Inter Tv: "Contro il San Marino è stata una bella partita perchè l'abbiamo approcciata nel modo giusto. Arrivavamo da una bella lezione che abbiamo avuto contro l'Empoli e siamo entrate in campo determinate per portare a casa i tre punti."

"Contro la Florentia dovremo entrare in campo con la stessa determinazione di domenica scorsa, cercando di non sbagliare nulla, dare tutto e fare il possibile per portare a casa il risultato. A livello personale cerco sempre di migliorare giorno dopo giorno e sarò molto felice se riuscirò ad arrivare in doppia cifra", ha aggiunto l'attaccante nerazzurra.