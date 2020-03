Tavecchio: “Zhang? Il problema è il sistema. Juve-Inter a porte chiuse? Sarebbe drammatico”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha commentato così lo sfogo di Steven Zhang nei confronti del numero uno della Lega Dal Pino :“È una Lega che ha cambiato quattro governance… Il problema non sono le dichiarazioni di Zhang ma il sistema. Bisognerebbe avere diciotto squadre in A, diciotto in B e altri due blocchi di diciotto club in Serie C. Con settantadue squadre si risolverebbero tante cose. Questo non si vuole fare e allora ci sono tutti i problemi che vedete…”.

Fa discutere ancora il giorno di Juve-Inter. Si va verso il 9 marzo…

“Ognuno fa le proprie valutazioni, credo che si sarebbe ottemperato ai famosi quattro radici giorni rinviando le partite di una settimana. Ma come si fa a far giocare Juve-Inter a porte chiuse? Trasmettere una partita del genere in tutto il mondo sarebbe drammatico per tutto il sistema. Poi sento parlare di Juventus-Milan con la possibilità di far entrare solo la tifoseria piemontese, beh, dico che siamo molto fantasiosi”.

Chi vincerà lo Scudetto?

Il campionato è aperto, ci sono tre squadre in lizza. La Lazio sta facendo cose eccellenti, ad oggi non è da scartare che possa vincere lo Scudetto”.