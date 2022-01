Tavelli (Sky): “A metà febbraio il ritmo dell’Inter dirà tante cose. Il Milan…”

Dopo la vittoria dei rossoneri sul Venezia si è parlato della classifica della Serie A ed è stata tirata in ballo la squadra nerazzurra

Dopo le ultime due vittorie alla ripresa del campionato, con la Roma e contro il Venezia, a Skysport si è parlato del Milan, della sua classifica e quindi inevitabilmente della lotta per il primo posto con l'Inter. Fabio Tavelli, giornalista del noto canale satellitare, ha osservato: «Mi ha colpito l'uso del nettamente favorita da parte di Pioli quando si è riferita all'Inter. Credo che tutti guardano al calendario, anche Tonali quando si è fatto ammonire. Ci sono Juve e Inter in una settimana e poi tante gare in cui il Milan di oggi e di giovedì parte favorito. Questo, accoppiato al calendario dei nerazzurri, porta a pensare che forse, già a metà febbraio potremmo avere risposte forti. Perché se la squadra di Inzaghi manterrà questo passo con il suo calendario allora il nettamente lo lasceremo, altrimenti il Milan - che già ora è in prima fila - forse a metà febbraio potrebbe essere in pole position».