Taveri: “Inter in volata scudetto se batte l’Atalanta. Difficoltà? Tutto dipende…”

Mino Taveri, giornalista di Sport Mediaset, ha detto la sua sulle difficoltà riscontrate finora dall'Inter negli scontri diretti. Questa la sua riflessione: "Contro le prime 8, l'Inter ha sempre perso. Ha fatto zero punti, subendo 13 gol. L'Inter soffre quando le squadre le permettono di giocare o è un problema di personalità? Potrebbe riproporsi in una volata scudetto se battesse l'Atalanta, ma deve capire da che parte vuole stare. Secondo me tutto dipende dal centrocampo, bisogna assestare il collegamento tra gli altri due reparti".