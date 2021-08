Serie A, tavolo tecnico tra Lega e DAZN sui disservizi: l’azienda ha fornito rassicurazioni

Si è concluso nella mattinata di oggi il tavolo tecnico convocato da Lega Serie A per affrontare insieme a Dazn i disservizi riscontrati

Si è concluso nella mattinata di oggi il tavolo tecnico convocato da Lega Serie A per affrontare insieme a Dazn i disservizi riscontrati in relazione alla trasmissione di una partita nella prima giornata di Serie A TIM.

In un clima di forte collaborazione Dazn ha fornito ampie rassicurazioni sulle misure che saranno messe in atto, fin dal prossimo turno di campionato, per garantire a tutti gli utenti la visione senza disturbi delle gare.