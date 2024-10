Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio, il giocatore ha elogiato Marcus Thuram

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio, Aurélien Tchouaméni ha affrontato diversi argomenti. Al giocatore è stato chiesto il perché delle difficoltà di Marcus Thuram nella nazionale francese. Difficoltà che all'Inter scompaiono quando l'attaccante scende in campo.

"Non ha bisogno di un clic. Marcus è un grandissimo giocatore, lo dimostra al club. Ogni volta che scende in campo per noi è un'arma offensiva. Siamo contenti di averlo con noi perché ci porta tanto”, ha dichiarato il giocatore.