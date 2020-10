Tebas: “Messi via dalla Liga? Non sarebbe un dramma. Ma ci pensi bene perché…”

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di AFP, Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato così di un possibile addio di Lionel Messi dal campionato spagnolo: “Messi farà quello che deve fare, ma penso che il marchio Messi-Barcelona, ​​che funziona così bene, sarebbe molto danneggiato se lui se ne andasse. Penso che Messi debba pensarci molto bene. Una sconfitta per la Liga se partisse? Non sarebbe un dramma. Cristiano Ronaldo è andato via, Neymar è andato e non è un dramma. Neymar è andato al PSG, e non mi sembra che il campionato francese abbia raggiunto un livello internazionale più alto. Questa è la realtà, quelli che pensano che i giocatori siano quelli che fanno i campionati e il loro valore, si sbagliano”.