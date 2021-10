Tebas: “Posso dimostrare l’inganno del Psg. Mai assolto sul FPF. Quel 40% è…”

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, torna ad attaccare il Psg sul tema del FPF: "Non generano i soldi per quella rosa"

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, torna ad attaccare il Psg e lo fa dalle colonne dell'Equipe : "Posso dimostrare, cifre alla mano, l'inganno del Psg sul fair play finanziario. Prima dell'acquisto di Messi, il Psg aveva il 40% in più degli introiti commerciali del Manchester United (cosa a suo dire impossibile ndr). Questo è un danno per tutto il calcio europeo e non sono il solo a dirlo. Il Psg ha evitato una sanzione per il Fpf solo per vizio procedurale, non nel merito".

Ma Tebas attacca ancora: "Il Psg non genera le entrate necessarie per avere la rosa che ha. Questo provoca una distorsione nella competizione a livello europeo. Gli introiti delle sponsorizzazioni non sono reali. Come può spiegare il Psg una rosa da quasi 600 milioni? Se vince la Ligue 1, non incassa più di 45 milioni. E' impossibile. Il Psg mi critica ma non mi risponde. Ho invitato il loro presidente e quello della Ligue 1 per mostrare i numeri ma non mi hanno risposto".