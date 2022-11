Tebas: “Non ci sarà mai una Superlega. Stanno causando danno irreparabile”

Presidente, quali sono i dati su cui si basa quando afferma che non sia affatto vero che il calcio stia perdendo i propri tifosi?

«Come spiegato dal video in calce al mio tweet, tra gli under 24, l'audience della Liga è aumentata del 22% nelle ultime quattro stagioni e un rapporto dell'agenzia internazionale Global Web Index conferma che, a livello mondiale, i tifosi di calcio sono cresciuti di un 3,4%. Per non parlare del fatto che, secondo dati ufficiali di un social prevalentemente giovane come Tik Tok, un 60% degli utenti consumano calcio che è, tra l'altro, anche il contenuto sportivo più visto».