Tecca: “Due profili per l’Inter: Sarri e Zidane. Chiunque dovrà ripartire da capo”

Il giornalista Massimo Tecca ha commentato a Sky Sport l'addio di Conte all'Inter e ha suggerito quelli che potrebbero essere i sostituti per la prossima stagione:

"Mossa dettata dal ridimensionamento economico e finanziario dell'Inter nonostante l'iniezione di denaro ricevuta, che evidentemente non basta. Conte non ha accettato il ridimensionamento tecnico. Ora bisognerà capire cosa faranno i giocatori, basterà il sacrificio di un top player? Si apre un periodo non semplice. Due profili: Sarri e Zidane con motivazioni diverse. Sarri sarebbe un'ottima scelta, qualsiasi allenatore arrivi dovrà ripartire da capo rispetto a Conte. Alcuni punti fermi devono rimanere: Barella, Lukaku, Bastoni".