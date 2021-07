Tecca: “Inter, avventura intrigante per Inzaghi. Rosa di altissimo profilo”

Le considerazioni del giornalista a proposito del percorso che potrebbero fare i nerazzurri nel prossimo campionato

Massimo Tecca, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato delle ambizioni dell'Inter nella prossima stagione. Queste le sue considerazioni: "E' sicuramente un'avventura intrigante quella che attende Inzaghi, che finora ha perso solo Hakimi. Smobilitazione non c'è stata. Già la conferma di questo organico garantisce comunque un altissimo rendimento a Simone Inzaghi. C'è curiosità su come li metterà in campo, ma è una rosa di altissimo profilo. L'Inter ha sbagliato in Europa l'anno scorso e da questo punto di vista il lavoro sarà molto forte".