Tecca (Sky): “Inter, manca un organizzatore. Sensi è l’uomo del salto di qualità ma…”

Massimo Tecca, prima della sfida tra Roma e Inter ha rubato le righe di Polverosi che sul Corriere dello Sport ha parlato del confronto in questi termini: “Il dovere di riuscirci dell’Inter e il piacere di provarci della Roma”. «La squadra giallorossa deve vincere una partita contro una grande, i nerazzurri ci sono riusciti battendo il Napoli ma non è stata una grande partita. Quindi diventa una necessità di vincere per entrambi. Manca a Conte un organizzatore di gioco. Sensi continua ad oscillare tra condizioni fisiche buone e non. Quando sta bene è indiscutibilmente l’uomo del salto di qualità. Ma deve essere al massimo della condizione atletica. Lukaku incide di più rispetto a Dzeko perché la Roma ha diversificato il suo gioco, ha strade alternative.

(fonte: SS24)