Tecca: “Juventus-Inter? Mi intriga la questione pasillo. Da ciò che sappiamo…”

L'intervento a poche ore dal Derby d'Italia in programma questo pomeriggio

Massimo Tecca, presente negli studi di Sky Sport, si è espresso su Juventus-Inter in programma oggi pomeriggio. Queste le sue considerazioni: "Con Conte non puoi mai abbassare la guardia, fino all'ultimo. Mi intriga la questione del pasillo, l'usanza spagnola di quando il calcio era anche cavalleresco, che Claudio Ranieri ha importato e che secondo le nostre informazioni non ci sarà. Sarebbe stato molto bello vederlo, anche per stemperare la rivalità con un gesto di sportività. Se potessimo scommettere un euro, diremmo che non si farà".