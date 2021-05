Tecca: “Lazio-Torino getta ombre sul campionato. Vicenda non regolare”

Il duro commento del giornalista a proposito del provvedimento che non ha convinto nessuno

Si è discusso per settimane sulla decisione di recuperare soltanto domani sera Lazio-Torino, rinviata a causa di un focolaio Covid tra i granata lo scorso 3 marzo. I granata cercano ora un punto per salvarsi, mentre i biancocelesti non hanno più nulla da chiedere alla classifica. Il provvedimento non è stato digerito anche dal giornalista Massimo Tecca, che è tornato sul tema alla vigilia del recupero, negli studi Sky Sport. Ecco le sue parole: "Questo recupero getta ombre sul campionato. Si tratta di una vicenda assolutamente non in linea con la regolarità del torneo".