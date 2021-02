Tecca: “Nainggolan-Cagliari? Doveva essere fatto in estate: all’Inter…”

Il giornalista di Sky Sport ha parlato negli studi dell'emittente dei Radja Nainggolan e il trasferimento dall'Inter al Cagliari

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Tecca ha espresso un pensiero su Nainggolan e il ritorno in Sardegna a gennaio: "Il trasferimento del belga al Cagliari doveva essere fatto in estate. Avrebbe fatto bene all'Inter, al Cagliari e a Nainggolan. C'erano tutti i presupposti per ripetere la bella storia dell'anno scorso. Farlo a gennaio? Problemi di preparazione, reinserimento nella squadra".