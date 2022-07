Inter, tegola Dalbert: futuro in stand-by e nessun risparmio sull’ingaggio

Una notizia che non ci voleva. Ieri l'Inter ha comunicato la rottura del crociato di Dalbert, con conseguente operazione già in programma. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sull'esterno brasiliano: "Arrivato in nerazzurro nel 2017, il brasiliano non ha mai convinto, tanto da essere andato sempre in prestito nelle ultime tre stagioni. Avrebbe dovuto partire anche nella prossima (a titolo definitivo avendo il contratto in scadenza), ma ogni discorso di mercato che lo riguarda è andato in stand-by, visto che in Brasile, prima di rientrare in Italia, ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni verrà operato. Un problema in più anche per l’Inter che non potrà sistemare uno degli esuberi e non potrà nemmeno risparmiare sul suo ingaggio", si legge.