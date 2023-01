Sky – Tegola per il Milan in vista del derby: problema fisico a Bennacer

Tegola per il Milan in vista del derby di domenica contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ismael Bennacer ha un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Nei prossimi giorni lo staff medico rossonero farà ulteriori esami: la speranza è di averlo a disposizione per domenica ma tutto sarà più chiaro dopo gli esami.