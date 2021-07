Inter, telefonata Inzaghi-Keita: feeling mai interrotto, sciolto ogni dubbio

Il neo tecnico nerazzurro potrebbe ritrovarsi a disposizione una sua vecchia conoscenza: contatti proficui tra le parti

Potrebbe essere Keita Balde il rinforzo giusto per l'attacco dell'Inter: il senegalese, già visto in azione con la maglia nerazzurra nella stagione 2018/19, ha avuto modo di sentirsi più volte con Simone Inzaghi, suo tecnico ai tempi della Lazio. I due, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbero ora ritrovarsi a Milano:

"Nei vari discorsi degli ultimi giorni tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra è saltato fuori proprio il nome di Keita. Sono trascorsi 4 anni da quando le strade del tecnico piacentino e dell'attaccante senegalese naturalizzato spagnolo si sono separate, ma il rapporto tra i due non si è interrotto. E così nelle scorse settimane c'è scappata una telefonata in cui proprio Keita si è proposto per tornare a lavorare insieme, approfittando anche del fatto di aver già conosciuto l'ambiente nerazzurro durante la stagione 2018/19, trascorsa in prestito alla Pinetina. Beh, proseguendo le riflessioni negli ultimi giorni, Inzaghi si è convinto".