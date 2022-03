Telese: “Mondiale senza Italia? Ti fa rodere il culo. Come drogati che…”

Le parole del giornalista a proposito dell'esclusione della nazionale azzurra dalla maggiore competizione internazionale

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Luca Telese, giornalista: “Nazionale? Un Mondiale in cui non c’è l’Italia ti fa rodere il culo. Ti ritrovi a tifare per il Camerun o lo Zaire ma sei come un drogato che al posto di assumere eroina assume metadone. Simbolicamente è peggio questa sconfitta contro la Macedonia del Nord che quella contro la Corea del Nord. Tutto questo nasconde problemi di struttura, abbiamo naturalizzato Joao Pedro perché non c’è un italiano che la butta dentro. La difesa è vecchia, siamo ancora sul blocco Juve di 2 Mondiali fa.