Ex Inter – Telles lascia il Manchester United per la Liga: andrà al Siviglia

Il futuro di Alex Telles sarà al Siviglia. L'esterno brasiliano, classe 1992, è destinato a lasciare il Manchester United per approdare in Liga, al Siviglia. "Nuova avventura in vista per Alex Telles. Il terzino brasiliano, classe 1992, potrebbe raggiungere presto il Siviglia. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, c'è l'accordo tra i due club per il trasferimento dell'ex Inter in prestito con opzione di riscatto", spiega Tuttomercatoweb.com.