Tempo effettivo nel calcio? Rischio stravolgimento dei palinsesti tv: lo scenario

Fra i temi più discussi del Mondiale in Qatar c'è la grande quantità di minuti di recupero concessi nelle partite fin qui giocate. Una realtà che ha come orizzonte il tempo effettivo e che, come scrive Il Messaggero, rischia di stravolgere i palinsesti televisivi:

"Questa nuova realtà rischia di sconvolgere i palinsesti televisivi e non è un problema da poco, considerata la centralità dei diritti tv nell’economia del calcio moderno. Una partita che si conclude venti o addirittura trenta minuti dopo può creare problemi di programmazione alle emittenti, generando uno scontro interno al sistema. I maggiori benefici, oltre agli spettatori che si godranno molto calcio in più, riguardano gli sponsor: più tempo per la partita, più tempo per la visione delle pubblicità".