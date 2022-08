Ten Hag attacca Cristiano Ronaldo: “È inaccettabile. E non intendo…”

Aria tesa in casa Manchester United. Il portoghese si è reso protagonista di un episodio che non è piaciuto al tecnico

Cristiano Ronaldo continua a far discutere. Domenica il portoghese ha lasciato lo stadio prima del fischio finale dell'amichevole con il Rayo Vallecano facendo infuriare l'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag: "È inaccettabile. Non intendo lasciar passare quello che è successo. È inaccettabile, per tutte le persone coinvolte. Siamo una squadra, questo significa che devi rimanere fino alla fine della partita", le parole del tecnico.