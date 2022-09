Teocoli: “Inter? Prisco non avrebbe mai ripreso Lukaku e si chiederebbe…”

Intervenuto ai microfoni di Libero, Teo Teocoli, comico e tifoso del Milan, ha parlato così del suo rapporto con gli interisti: «Ho stima per tanti interisti, Moratti in testa, un vero signore, molto leale. E poi come dimenticare l'avvocato Prisco, un attore nella vita. Se vinceva l'Inter, in tribuna mi abbracciava. Ma se perdeva filava via smoccolando: Teocoli, lei è uno sporco milanista, mi saluti la signora».