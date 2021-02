Teotino: “Attacco Inter? Lukaku in calo, Lautaro non ne ha azzeccata una”

Gianfranco Teotino, noto giornalista, negli studi di Rai Sport ha parlato della prestazione di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in Juventus-Inter. Queste le sue considerazioni sull’attacco nerazzurro: “C’è stato nelle ultime settimane un calo non di forma ma di rendimento. Fisicamente sta bene, ma è mancato come rendimento e con lui anche Lautaro che contro la Juventus non ne ha azzeccata una. Con il Lukaku di inizio stagione e un Lautaro normale l’Inter avrebbe avuto molte più possibilità di passare il turno”.