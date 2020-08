Teotino: “L’Inter ha possibilità di vincere l’Europa League. Lautaro? Credo resterà e Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino parla dell’Inter, attesa dalla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar. “Ha possibilità reali di vincere l’Europa League. Credo che la sfida in finale, qualunque sia l’avversario, sarà alla pari. Forse il Siviglia potrebbe dare più fastidio dello United. Lautaro? Credo che resterà e che l’Inter abbia bisogno di un quarto attaccante per completare la rosa. Se dovesse partire, l’Inter dovrà trovare un titolare sul mercato che si avvicini alle sue caratteristiche. Non credo che l’Inter si separi da Conte. Seppur tra qualche difficoltà, la squadra è cresciuta rispetto all’anno scorso“.

(Radio Sportiva)