Teotino: “Inter? Ottimo lavoro Inzaghi. Col Torino vittoria diversa dalle altre”

Le considerazioni del giornalista negli studi di 90° Minuto dopo l'ultimo turno di Serie A

Gianfranco Teotino, presente negli studi di Rai Sport, ha commentato quanto fatto finora dall'Inter in stagione: "Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro. Col Torino ha vinto anche in maniera diversa rispetto alle gare precedenti, è stata complicata perché i granata aggrediscono molto e non ti lasciano giocare. L'Inter ha segnato 104 gol nell'anno solare ed è andata in gol per 38 gare di seguito: sono numeri che fotografano una squadra forte".