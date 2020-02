Teotino: “Inter tra le migliori del mercato, Eriksen sposta. Ma più che prendere Moses…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato così il mercato di gennaio, soffermandosi soprattutto sull’operato dell’Inter: “Tra le migliori metto l’Inter, quello di Eriksen è l’unico acquisto che sposta gli equilibri nell’immediato. Oggi vale più di Ibrahimovic. Sul podio metto anche il Napoli per gli acquisti proiettati verso il futuro e l’Atalanta per le cessioni. Inter? Più che prendere Moses, avrei fatto qualcosa in attacco. Esposito è molto talentuoso ma è pur sempre un ragazzino”