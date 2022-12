Ter Stegen: “Champions? Alcune sconfitte ti lasciano l’amaro in bocca”

In una lunga intervista a Mundo Deportivo, Marc ter Stegen analizza gli ultimi anni del Barcellona in Champions

In una lunga intervista a Mundo Deportivo, Marc ter Stegen analizza gli ultimi anni del Barcellona in Champions. Dopo la finale del 2015, il club ha incontrato non poche difficoltà nella massima competizione. "Queste sconfitte, soprattutto quelle contro la Roma, il Liverpool o contro il Bayern Monaco, ti lasciano con l'amaro in bocca e non è questo che cerchiamo o vogliamo essere".