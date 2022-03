La Tercera – Vidal, ecco quando tutto è cambiato con l’Inter. Le proposte per il futuro

Il quotidiano cileno fa il punto su quanto successo con il centrocampista e un suo amico dice: "Dopo il Real non è stato più lo stesso"

Eva A. Provenzano

In Cile si parla di Vidal, delle sue ultime dichiarazioni e del suo possibile addio all'Intera fine stagione. Il quotidiano La Tercera parla di una questione che si è aperta, tra lui e Inzaghi, nella gara di CL del 7 dicembre contro il Real Madrid. Quando il giocatore ha saputo di non essere titolare - spiega il quotidiano - la sua faccia è cambiata. "Sconsolato e furioso, si è accomodato in panchina prima di entrare nell'ultima mezz'ora. Da quel giorno è cambiato il rapporto con l'allenatore, un episodio che ha colpito lo spirito del calciatore che non ha più avuto la stessa costanza nell'essere disciplinato", si legge.

A El Deportivo un suo amico avrebbe spiegato: «È stata una tremenda delusione per Arturo. Perché l'allenatore gli ha detto che avrebbe iniziato e alla fine è andato di nuovo in panchina. Lo ha fatto capire a Inzaghi, ma la decisione del tecnico è stata irrevocabile, il che ha infiammato ancora di più il suo umore».

Da lì, sottolinea ancora la Tercera, è cambiato l'atteggiamento del centrocampista, che non è abituato ad essere sempre in panchina o troppo sostituito. "Allo stesso tempo la stampa ha sempre avuto da ridire sui pochi minuti di Vidal e sul suo stipendio e sono arrivate anche le discussioni sui social con i tifosi e i messaggi contro la stampa, Con il passare del tempo il suo impiego a intermittenza è diventato sempre più evidente come è diventata evidente la sua cresta bionda".

Il solito amico ben informato ha aggiunto: "Quello era un altro dei messaggi che Arturo voleva mandare allo staff tecnico. Sapeva che non sarebbe passato inosservato e non gli importava troppo".

Non solo Flamengo

Nulla di nuovo, è stato lo stesso giocatore a dirlo a Tycsports. Quella che gli ha fatto ricevere una multa da parte della società nerazzurra. Il calciatore ha un contratto fino al giugno 2023, ma c'è una clausola rescissoria che gli permetterebbe di cercare un'altra squadra dal primo luglio. Si parla del Flamengo dopo le parole del cileno ma ci sarebbero anche un paio di club interessati in Inghilterra, Tottenham compreso. Piacerebbe anche al Galatasaray della Turchia, mentre l'Olympique Marsiglia attende che lui abbassi le sue pretese sullo stipendio. Anche un'avventura in Medio Oriente non è un'ipotesi che il calciatore esclude, secondo il giornale cileno.

