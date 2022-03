Terim: “La Turchia punti su Calhanoglu, ormai è un fenomeno della Serie A. Ricordo che…”

Mentre l'Italia se la vedrà con la Macedonia del Nord, la 'sua' Turchia sfiderà un gigante come il Portogallo

Marco Macca

Mentre l'Italia se la vedrà con la Macedonia del Nord, la 'sua' Turchia sfiderà un gigante come il Portogallo. Fatih Terim, ex ct turco, è comunque convinto che la Nazionale oggi allenata da Stefan Kuntz possa giocarsi le proprie carte per arrivare alla finale playoff dei Mondiali in Qatar. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Terim ha detto:

Non facile il vostro compito nei playoff.

«No, so bene che la strada della Turchia per arrivare a Qatar 2022 non è per niente facile. Prima c’incontreremo con una delle possibili favorite del Mondiale, il Portogallo. Poi se dovessimo passare, ci sarà il gigante del calcio mondiale e il favorito di sempre, l’Italia».

I suoi gioielli?

«Abbiamo tanti giocatori importanti e di assoluto valore. Possiamo contare e fidarci per esempio di Hakan Calhanoglu che ormai secondo me è diventato un fenomeno, un campione della Seria A. Quando a 19 anni, nel 2013 e giocava all’Amburgo, gli ho dato per la prima volta la maglia della nazionale non avevo avuto alcun dubbio. Conosco bene il suo potenziale e credo che possa ancora migliorare, fare di più».