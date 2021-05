Terry: “Ho imparato tanto da Mourinho. A me e Cahill diceva sempre una cosa. L’arbitro…”

In un passaggio dell'intervista al Times, l'ex difensore racconta com'è stato lavorare con José Mourinho

Gianni Pampinella

In una lunga intervista al Times, John Terryha ripercorso tutta la sua lunga carriera da giocatore. In un passaggio dell'intervista, l'ex difensore racconta com'è stato lavorare con José Mourinho. Terry rivela di aver imparato molto dallo Special One: "Quando è arrivato per la prima volta al Chelsea, arrivava al campo alle 8 del mattino, sistemando i birilli, metteva a posto i palloni, assicurandosi che ci fosse da bere e casacche. Ho preso appunti su ciò che diceva nelle riunioni di squadra, quello che faceva negli allenamenti. Ho imparato così tanto da lui".

“Questi sono dettagli che raccogli da top manager come Mourinho. Diceva sempre a me e Gaz (Gary Cahill), a cinque minuti dalla fine, che se stavamo vincendo 1-0 e arrivava un cross, dovevamo andare entrambi di testa e poi rimanere giù. 'Se cadete entrambi non vi possono far uscire dal campo'. Gaz e io non conoscevamo questa regola

"Quindi arriva questo cross, andiamo su per colpire di testa, cadiamo entrambi, l'arbitro fischia e io dico: 'Stai bene Gaz?'. 'Sì.' 'Stai giù.' L'arbitro si avvicina: "Dovete andare entrambi fuori dal campo". "No, non si può fare, questa è la regola". L'arbitro dice: "Sì, hai ragione". Mourinho era così avanti. Questi dettagli ti fanno vincere le partite".

(The Times)