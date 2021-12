Inter a caccia della terza vittoria. E anche Lautaro cerca il terzo gol consecutivo

Una vittoria contro lo Spezie vorrebbe dire terza vittoria consecutiva, il Toro è alla ricerca della terza rete in tre partite di A

"L’Inter insegue un doppio trittico favorevole, oggi pomeriggio con lo Spezia a San Siro. Il primo di squadra, il secondo individuale. In questa stagione, in campionato, i nerazzurri non hanno mai vinto tre partite consecutive. Possono farlo con i liguri dell’ex Thiago Motta dopo aver sconfitto Napoli e Venezia nell'accelerata che ha permesso di avvicinarsi alla coppia di testa che si è divisa dopo i risultati di domenica scorsa di Napoli e Milan, con Lazio e Sassuolo. Finora i campioni d’Italia si sono sempre fermati a due sorrisi in serie. Dopo i successi con Genoa e Verona è arrivato il pareggio con la Sampdoria a Marassi. Gli squilli con Bologna e Fiorentina sono stati seguiti dal 2-2 casalingo con l’Atalanta. L’episodio successivo al doppio 2-0 con Empoli e Udinese è stato l’1-1 con il Milan nel derby. Poi l’Inter ha ripreso a correre con Napoli e Venezia", spiega Tuttosport.

"Ora Handanovic e compagni hanno un’occasione favorevole per realizzare un filotto di tre giornate consecutive con i tre punti in cassaforte. Il protagonista del possibile traguardo individuale è Lautaro Martinez che può andare in gol per tre giornate consecutive come già capitato nel corso di questo campionato tra la 2ª e la 4ª, con Verona, Sampdoria e Bologna. La confidenza con il gol è finita all'Olimpico con la Lazio, anche a causa della tempistica complicata dal rientro dal Sud America a poche ore dal via a Roma. Non a caso, Lautaro con i biancocelesti ha disputato solo l'ultimo quarto d'ora. Poi il numero 10 ha inanellato due centri di fila con Atalanta e Sassuolo, seguiti dal digiuno lungo un mese e mezzo concluso con la rete al Napoli, non a caso salutata con un’esultanza unita alle scuse indirizzate al pubblico di San Siro per le prestazioni non esaltanti di quel periodo, in particolare per il rigore sbagliato nel derby. Adesso Lautaro ha ripreso a centrare il bersaglio. Dopo il Napoli, è arrivato il Venezia con la trasformazione dagli 11 metri, liberatoria proprio alla luce del fallimento dal dischetto contro il Milan", aggiunge il quotidiano.