Tesser: “Spero non riparta solo la Serie A. Il calcio è un lavoro per molti”

“Prima partirà la Serie A, ma spero che possiamo ricominciare anche noi. Il calcio non è un gioco ma anche un lavoro, soprattutto per i fisioterapisti, i magazzinieri e chi lavora in amministrazione. Se riprende la vita si può tornare a giocare, prima o poi bisogna tornare al lavoro”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Pordenone, Attilio Tesser.

Si riprenderà con la paura del virus.

“Dovremo essere bravi a conviverci. Ma se ci aprono la vita e si torna a socializzare… qualche regione soffre ancora ma in tante parti d’Italia si va verso grandi miglioramenti. Giocare a porte chiuse non è mai bello, ma il calcio è vita. Bisogna ricominciare”.

I suoi calciatori come stanno vivendo questo periodo?

“Ho parlato con tutti e per la prima volta ho sentito gente che aveva voglia di ricominciare: chi in maniera più forte e chi in modo più tranquillo. Non vedono l’ora di tornare in campo. Poi starà alla scienza e alle federazioni cercare di tutelarci con le giuste precauzioni”.