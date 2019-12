Tesser: “Scudetto? L’Inter ci sarà fino in fondo. E’ lotta con Juve e Lazio. E il Milan…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato così della lotta scudetto: “È lotta tra Inter, Juve e appunto, Lazio. I biancocelesti stanno facendo grandi cose. La Juve è li, ha perso la Supercoppa ma può capitare. L’Inter ci sarà fino in fondo”.

Che batosta il Milan.

“Ha trovato l’Atalanta in un momento fantastico. Al di là della partita di domenica ho visto un Milan in crescita. Stefano Pioli è un collega che apprezzo tantissimo, si metterà d’accordo con la società per porre rimedio. Ma non vedo una squadra mal messa: ha sbagliato la partita contro l’Atalanta che sta facendo grandissime cose”.