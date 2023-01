Tesser: “Spalletti molto bravo in tutto: ha qualità ed esperienza internazionale”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Attilio Tesser, allenatore, ha parlato così di Luciano Spalletti, oggi sulla panchina del Napoli: "Sicuramente Luciano é molto bravo. Sicuramente é un tecnico di qualità e di esperienza internazionale. Lui é un insegnante di calcio ed è bravo in tutto. Devi saper entrare in sintonia con la squadra e lui ce la fa benissimo. Non bastano 11 contati, é bravo anche nelle rotazioni dei giocatori che ha a disposizione".