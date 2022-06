Tevez: “Conte il mio modello, uno di quelli che mi ha insegnato di più. Cercherò…”

Presentato in conferenza come tecnico del Rosario Central, l'ex attaccante ha speso belle parole per il tecnico

A distanza di un anno dal ritiro dal calcio giocato, Carlos Tevez ha iniziato ufficialmente la sua carriera da allenatore. L'Apache è stato presentato come tecnico del Rosario Central, club di Primera División. In conferenza stampa, l'ex attaccante argentino ha indicato in Antonio Conte il suo modello di riferimento: "È il mio modello, è uno di quelli che mi ha insegnato di più come giocatore. Cercherò di far giocare la mia squadra anche la metà di come giocano le sue".