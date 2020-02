Tg5 – Corona Virus, prossime gare a porte chiuse? I dubbi sull’EL e su Juve-Inter

Al Tg5 si è parlato dei rinvii delle gare di Serie A, compresa quella tra Inter e Sampdoria che si doveva giocare questa sera. E si è parlato dei dubbi che riguardano le prossime gare. Ecco quanto è stato sottolineato: “La Serie A senza le quattro gare giocate oggi, rinviate per ragioni di sicurezza guarda con preoccupazione al futuro. Non solo per il recupero delle sfide in un calendario saturo di appuntamenti ma per le scelte da prendere già giovedì. L’Inter dovrebbe giocare a San Siro il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. In campo neutro o a porte chiuse visto che le attività sportive sono sospese per tutta la settimana. E cosa accadrà domenica per Milan-Genoa (Meazza alle 12.30) e per Juventus-Inter? Un altro rinvio metterebbe ko la Serie A tra Coppa Italia, Coppe Europee e campionato che deve chiudere entro e non oltre il 24 maggio per gli Europei sarebbe impossibile trovare giorni liberi per il recupero. Ecco perché la Lega spinge per le gare a porte chiuse, senza pubblico, per non paralizzare la stagione. Si attende il Consiglio di domani della Federcalcio”.

(Fonte: Tg5)