Robert Lewandowski si aggiudicherà il premio The Best Fifa. Si tratta dell riconoscimento individuale più importante del 2020 dopo che France Football ha deciso di non assegnare per quest’anno il Pallone d’Oro, in una stagione condizionata dal coronavirus.

Ne sono sicuri in Spagna.

‘Marca’ rivela che l’attaccante del Bayern Monaco la spunterà sugli altri due finalisti, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il vincitore verrà annunciato ufficialmente oggi alle 19 a Zurigo