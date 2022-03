Theo Hernandez: “Se non segni non vinci. Con l’Inter difficile, lo sappiamo”

Così Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato a Mediaset dopo lo 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia con l'Inter

Così Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato a Mediaset dopo lo 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter: "Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo fosse difficile. Abbiamo ancora una partita per vincere e arrivare in finale. Stiamo dando tutto, stiamo lavorando giorno per giorno e stiamo facendo una stagione incredibile. Ora dobbiamo continuare e vincere. Se meritavamo di vincere? Abbiamo avuto tante occasioni, è vero che se non segni non vinci. Ma abbiamo fatto una bella partita, ora aspettiamo il ritorno”.