Theo Hernandez: “Con l’Inter è stata sfida fino all’ultimo. Obiettivo seconda stella”

Theo Hernandez, difensore del Milan, è stato premiato al Gran Galà del Calcio per il gol realizzato alla penultima giornata dello scorso campionato contro l'Atalanta, votato come il più bello della stagione 2021/22. Queste le sue parole raccolte da Sky Sport: "Gol decisivo per lo scudetto? No, fino all'ultima partita eravamo lì con l'Inter, ma è vero che è stato un gol bellissimo, forse il più bello della mia vita. Spero di farne altri. Obiettivo seconda stella? Ci credo. È un campionato difficile, con tante squadre vicine. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo, poi vedremo cosa succederà".