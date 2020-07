Hanno in comune il Real Madrid e ora si sfideranno a Milano. Il calciatore del Milan, Theo Hernandez ha scritto su Twitter un messaggio per l’ex compagno Hakimi che è diventato ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il calciatore milanista ha scritto: “A presto in Serie A, nei futuri derby. Bei ricordi”. E il neo interista ha risposto: “Arrivederci”.