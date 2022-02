Thiago: “Inter ha dominato nella ripresa, ma i dettagli fanno la differenza”

Il centrocampista spagnolo dei Reds ritorna sul successo di ieri sera ottenuto contro i nerazzurri a San Siro

Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool, al sito ufficiale dei Reds ha commentato il successo di ieri sera ottenuto contro l'Inter: "Penso che abbiamo giocato per arrivare in questo momento e avere la possibilità di giocare questo tipo di partite. Stavamo aspettando questo tipo di partite ed eravamo pronti, siamo felici di essere qui. Si tratta della gara più importante della Champions League fin qui, contro una squadra dalla grande storia come l'Inter, che gioca, che cerca di vincere la partita. Penso che nel primo tempo abbiamo creato molte occasioni, poi nel secondo hanno iniziato a dominare la partita e poi fortunatamente abbiamo segnato con questo favoloso colpo di testa di Firmino. Dopo abbiamo controllato il gioco e abbiamo raddoppiato. Siamo davvero contenti del risultato.