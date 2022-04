Thiago Motta: “Affrontare l’Inter è stimolo in più. Lotta scudetto? Non ci penso, vinca…”

La prossima gara dei nerazzurri si giocherà contro lo Spezia e l'allenatore, ex interista, non si sbilancia sulla vittoria del campionato

«Se manca un po' meno alla nostra salvezza? Non penso alla prossima partita. Difficile vincere contro una delle possibili vincitrici dello scudetto o delle probabili che se lo contenderanno fino fino alla fine. Dovremo prepararci al meglio per affrontarli. Una squadra non banale per me, stimolo in più? Affrontare una squadra come l'Inter in casa nostra è uno stimolo in più, una motivazione, e cercheremo per tutta la settimana di prepararla al meglio. L'importante è arrivarci pronti e preparati per affrontare una grande squadra e dimostrare di essere pronti e preparati per giocare contro loro. Lotta scudetto? Non ho idea di chi arrivi primo o secondo e non tempo il mio tempo a pensarlo, ho tante cose, tanto lavoro da fare alla fine. Che vinca la migliore squadra, chi ha fatto il miglior campionato nell'insieme. Noi giochiamo il nostro campionato, lavoriamo giorno per giorno e pensiamo alla prossima partita con l'Inter», ha spiegato.