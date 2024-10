L'Inter? E' una squadra che gioca molto bene e mette in difficoltà le squadre sul contropiede: quando velocizza il gioco in avanti è molto pericolosa perché si ricompatta ed è molto veloce. Non c'è da lavorare sulla testa, la squadra sta bene: le esigenze qui sono altissime, è arrivata la prima sconfitta e dobbiamo passare alla prossima. Quando si vince si fa lo stesso: non c'è tempo per festeggiare o per pensare allo Stoccarda. Domani sarà una bellissima partita da giocare e un bellissimo ambiente da vivere. Perché il mio passato non ha inciso quando sono venuto qui? Io ho giocato all'Inter, al Barcellona, al Psg, all'Atletico, al Genoa: ho giocato in squadre in cui ho provato sempre a fare le cose giuste anche a livello umano senza avere interessi e niente da nascondere. Sono stato sempre io per come sono fatto, mi sono comportato sempre nel modo giusto: magari è per questo che sono trattato bene da ex. Ringrazio le persone per l'accoglienza e per l'aiuto che mi hanno dato nella mia carriera".