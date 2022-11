Thiago Motta: “Episodio Lautaro ha inciso, poi abbiamo perso la testa. Colpa mia”

L'allenatore rossoblù ha parlato dopo la partita di San Siro persa sei a uno contro la formazione guidata da Inzaghi

Eva A. Provenzano

Alla fine della partita tra Inter e Bologna, ai microfoni di DAZN ha commentato quanto successo sul campo l'allenatore rossoblù, Thiago Motta, vecchia conoscenza nerazzurra. Questo è quanto ha detto: "Dopo un attimo inizio, siamo entrati bene in partita, il resto è responsabilità mia, non possiamo perdere la testa per degli episodi. A questo livello non si può perdere la testa per dei cartellini, responsabilità mia".

-L'episodio di Lautaro ha inciso sul modo di stare in campo del Bologna?

Non è la prima volta. Sicuramente un episodio così incide, ma non c'è altro da dire su questo episodio perché dopo abbiamo perso la testa e non siamo stati più in partita, ripeto è colpa mia.

-Questa sosta sarà buona o negativa per voi?

Sapevamo che arrivava questa sosta, abbiamo fatto finora buone partite e abbiamo raccolto anche risultati positivi. Sabato sera torneremo in campo, faremo il nostro gioco e miglioreremo perché abbiamo la qualità per farlo. I ragazzi riposeranno e poi riprenderemo a lavorare per preparare la seconda parte della stagione.

-Orsolini ritrovato, collocazione congeniale per lui. A volte è frenetico ma l'ho visto bene. Un giudizio?

L'ho visto bene soprattutto negli allenamenti che è quello che conta. Nelle altre partite è entrato e ha fatto bene, oggi era difficile e dopo il due a uno abbiamo perso la concentrazione che serve per giocare a calcio. Ha una buona attitudine, ci può dare fisico, gol e inserimenti.

(Fonte: DAZN)