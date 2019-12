Thiago Motta si gioca il futuro contro la sua Inter. A San Siro serata decisiva per il Genoa

Dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina, l’Inter torna in campo sabato sera a San Siro contro il Genoa. Di fronte ci sarà une vecchia conoscenza nerazzurra, Thiago Motta, uno degli eroi del Triplete del 2010.

“Thiago Motta – quando a fine ottobre aveva accettato la chiamata del Genoa – forse non avrebbe mai pensato di giocarsi la panchina proprio contro i nerazzurri e proprio a San Siro. Di fronte alla squadra con cui ha saputo conquistare i più grandi risultati in carriera come calciatore. Già, perché l’attuale mister del Grifone fu uno dei grandi protagonisti del triplete del 2010, i successi con la formazione di Mourinho in Champions, campionato e Coppa Italia in quell’indimenticabile e forse irripetibile stagione. Ora che sono passati quasi dieci anni però le cose sono cambiate parecchio, sia per l’Inter sia per lo stesso Thiago Motta.

Un allenatore giovane e di personalità, con tante idee innovative per un calcio sempre votato all’attacco: sulla carta la scommessa di Preziosi per invertire la crisi maturata con Andreazzoli pareva suggestiva. Il problema però come sempre sta nei numeri, ovvero nella mancanza di risultati”, si legge su Tuttosport.

“Il Genoa con Thiago Motta ha portato a casa 6 punti in 8 partite, mentre il suo predecessore – sempre in 8 partite – di punti ne aveva conquistati 5: cambia poco, anzi quasi niente, per una squadra che resta più che mai in zona retrocessione e che sembra rischiare ancor più rispetto alla scorsa stagione, quando la salvezza arrivò col fiatone a Firenze solo all’ultima giornata. Inutile girarci attorno: con un presidente mangia allenatori come Preziosi e con la sosta di Natale alle porte, Thiago Motta sa benissimo di giocarsi molto nella gara di sabato al Meazza.

Nessuno conferma, nessuno smentisce: però i nomi che in queste ore circolano intorno alla panchina rossoblù sono molti (da Nicola a Ficcadenti sino a Diego Lopez, anche se molti tifosi vorrebbero Ballardini). La sensazione è che ancora una volta la stagione possa subire una svolta per il Grifone. La sconfitta nel derby ovviamente non ha aiutato la posizione del mister che tuttavia rischia di pagare per colpe non solo sue. Il Genoa ha bisogno di ritrovare uomini importanti. Le assenze di Zapata e Kouame non aiutano, così come la squalifica per un’altra giornata di un elemento d’esperienza come Goran Pandev. La notizia positiva per Thiago Motta sarà il ritorno di Agudelo. Ancora out Sturaro e Favilli”, aggiunge il quotidiano.