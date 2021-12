Thiago Motta: “Manaj non mi sorprende: da 3/4 settimane in allenamento…”

In conferenza alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato così dell’ex Inter Rey Manaj

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato così dell’ex Inter Rey Manaj: “Sono contento di lui, ma non da adesso. Lo vedo molto bene da 3-4 settimane e non mi sorprende, se ti alleni così quando giochi sei pronto. Ha fatto una partita difficile facendo un buon lavoro, individualmente e collettivamente. In fase di attacco ha fatto una partita come si prevedeva, anche perché non andiamo a San Siro a fare il 60% di possesso e 20 tiri, ma quello che ha fatto l’ha fatto con la mentalità giusta. Vedremo nelle prossime se sarà nell’undici o entrerà per aiutare la squadra a continuare con il livello che possono dare. Se giocherà titolare mi aspetto tutto quello che ha fatto ma anche di più, perché ne è capace. Deve dimostrare quello che sta facendo”.